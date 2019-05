Amministrative 2019, cinque comuni hanno già il sindaco

Atteso l'ok nel pomeriggio ma a Moconesi Dondero supera Trossarello e a Carasco confermato Casaretto

Genova - Cinque comuni in provincia di Genova hanno già il nome del sindaco: questo perché è stata presentata una sola lista in piccoli comuni ed è stato superato il quorum del 50% più uno tra gli aventi diritto alle 19.



Ultimo ok - Per l'ufficialità bisognerà comunque attendere oggi pomeriggio per verificare che sia stato espresso il 50% dei voti validi ma gli eletti sono Enrico Piccardo a Masone, Giovanni Dondero a Moconesi al posto di Gabriele Trossarello. Infine a Carasco c’è la conferma di Massimo Casaretto.