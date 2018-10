Arenzano, Paolo Cenedesi ritorna in consiglio comunale

Genova - Avvicendamento nelle fila del centrodestra del comune di Arenzano. Dopo le dimissioni di Maurizio Annitto, che nella scorsa tornata elettorale era candidato sindaco della coalizione, a fare il suo "nuovo" ingresso nel consiglio comunale di Arenzano è Paolo Cenedesi, esponente ligure della Lega. Per Cenedesi si tratta di un ritorno, avendo già rivestito il ruolo di consigliere comunale negli ultimi due cicli amministrativi.



«Voglio fare i miei complimenti a Paolo Cenedesi, nuovo consigliere comunale di Arenzano. Sono certo che con la sua esperienza e passione per il ruolo che andrà a ricoprire, saprà fare gli interessi di tutti i cittadini che lo hanno votato. Ringrazio Maurizio Annitto, che in questo anno da consigliere ha portato le istanze del centrodestra in Comune e ha dato avvio a un percorso di rotazione fra le fila della coalizione», lo ha dichiarato Alessio Piana, commissario provinciale della Lega.



«È sempre un onore - ha dichiarato Paolo Cenedesi - cercherò, come ho sempre provato a fare, di essere un punto di riferimento per tutti gli arenzanesi. Ringrazio Maurizio Annitto, persona di grande valore, per quello che ha fatto e per aver proposto e agevolato un percorso di rotazione che porterà, nel corso del mandato amministrativo, i nostri bravi giovani in Consiglio Comunale».