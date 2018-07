Ascensore di Uscio, «Più accessibile da parte delle persone anziane e dei diversamente abili»

Genova - Il consigliere regionale Giovanni Boitano in rappresentanza della Regione Liguria ha presenziato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 luglio, all’inaugurazione del nuovo ascensore in piazza della Resistenza a Uscio che permette l’accesso ai piani sottostanti dove si trovano ambulatori medici, sala polivalente e palestra”.



«Una scelta ben precisa voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Garbarino – spiega Boitano - che ha realizzato l’opera con fondi di bilancio propri a dimostrazione della grande sensibilità nei confronti delle categorie più disagiate». Alla cerimonia e intervenuto Guido Guelfo in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova e numerosi amministratori del territorio.



«Nel segno del ricordo la decisione di intitolare l’ascensore – prosegue Boitano – a Luciano “Lucci” Romano” che nel settembre del 2014 perse la vita a seguito di una tromba d’aria mentre stava allestendo le strutture per la festa patronale. Al termine della cerimonia l’assessore Mauro Ravea ha presentato i defibrillatori che saranno posizionati in punti nevralgici del paese.



«La giornata odierna è un’ulteriore dimostrazione – conclude Boitano – del buon operato della giunta guidata da Garbarino».