Ascensore di Villa Scassi, Fontana: «Ancora problemi all´impianto, così non va»

Ieri la capogruppo della Lega Nord ha presentato un 54 in consiglio comunale

Genova - Ancora problemi per l'ascensore di Villa Scassi temporaneamente fermo per un problema tecnico ad alcuni apparati di cabina. Ieri Lorella Fontana, capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale ha presentato un 54 chiedendo lumi sulla situazione.



La risposta è arrivata da parte dell'assessore alla Mobilità Stefano Balleari: «L’ascensore di Villa Scassi è una vera iattura. I suoi problemi sono iniziati nel luglio 2018 e non siamo ancora riusciti a risolverli. E’ un prototipo, costato tantissimo, ma poco funzionante. Amt non ha mezzi sufficientemente piccoli per effettuare il servizio sostitutivo e ha dovuto rivolgersi a una ditta privata, sulla quale vigileremo affinché non invii più mezzi inadeguati per i disabili come è accaduto recentemente. Stiamo eseguendo dei controlli per risalire alle responsabilità per il mancato funzionamento dell’ascensore, in modo da procedere nelle sedi più opportune»