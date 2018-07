Genova - Il Comune di Genova prosegue nelle assunzioni di personale: scadranno il prossimo 2 agosto il bando per l'assunzione di 4 Funzionari Informativi Capoprogetto ed il 30 luglio il bando per l'assunzione di 19 Istruttori Servizi Amministrativi Esperti Contabili. Per la prima volta il Comune si è dotato di un'apposita piattaforma telematica per la ricezione delle domande effettuate esclusivamente on line.



Ruoli - Inoltre è stata attivata la procedura per stabilizzare: 5 Insegnanti Scuola Infanzia e 4 Assistenti Asili Nido che verranno trasformati a tempo indeterminato a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019; 4 seppellitori che passeranno a tempo indeterminato a partire da settembre 2018 (3 unità) ed a partire da gennaio 2019 (1 unità). Inoltre a breve seguirà l'attivazione della procedura di mobilità, finalizzata all'assunzione di 40 agenti di Polizia municipale.



Impegno - «Sono soddisfatta – sottolinea l'assessore al Personale Arianna Viscogliosi – perché stiamo dando attuazione al Piano Assunzionale e stiamo sfruttando al massimo il budget assunzionale tenendo fede agli impegni presi coi cittadini e coi dipendenti».