Autostrade: «Ponte in 9 mesi». Toninelli replica: «Siete fuori gioco, è scritto nella legge»

Aspi ha chiesto di poter smantellare e ricostruire il ponte

Genova - Autostrade per l'Italia chiede di poter smantellare e ricostruire il ponte, attraverso una lettera inviata al commissario alla ricostruzione Marco Bucci. Nove mesi di tempo per i lavori e pesanti penali in caso di ritardi, la proposta di Aspi.



Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nega convinto questa possibilità per la precedente responsabilità di Autostrade nella gestione dell'infrastruttura e la posizione assunta dal governo fin dal primo giorno dopo il 14 agosto. «Autostrade è fuori gioco, non può ricostruire il ponte sul Polcevera, è scritto nella legge» conclude il ministro, facendo riferimento al "decreto Genova"