Baby Kit, Lodi: «Quale il criterio di scelta delle aziende fornitrici dei prodotti?»

Genova - «Il progetto "Baby Kit", presentato questa mattina dall'amministrazione comunale, è un'idea positiva per le famiglie genovesi e un gradito messaggio di benvenuto ai nuovi nati nella nostra città. Allo stesso tempo si tratta di un'ottima occasione di visibilità a sostegno delle realtà produttive e commerciali del settore. Mi chiedo, perciò, se le aziende e le attività commerciali, coinvolte dal Comune per la fornitura dei prodotti per l'accudimento, siano state scelte attraverso una pubblica manifestazione di interesse o seguendo la discrezionalità del sindaco e degli assessori competenti»: così Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova.



«Nei prossimi giorni rivolgerò personalmente alla giunta questa domanda, presentando un'interrogazione in merito. Ogni scelta ed iniziativa presa a vantaggio dei cittadini è sempre apprezzabile, occorre però seguire criteri di pari opportunità per tutti», conclude Lodi.