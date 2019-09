Basket in carrozzina, Bic Genova cerca una palestra adatta: la richiesta del Consigliere al Comune

Genova - L'associazione sportiva Bic Genova rappresenta un unicum su tutto il territorio ligure per quel che concerne la pratica del basket in carrozzina, ma purtroppo - come segnala il Consigliere comunale del Carroccio Fabio Ariotti - al momento sembra versare in una difficile situazione economica.



«A causa dei costi di gestione» spiega infatti lo stesso Ariotti, «l'associazione non è riuscita a iscriversi al campionato nazionale». Ma non basta. «Oltre a questo» continua il Consigliere «la stessa presenta anche delle difficoltà a trovare una palestra che possa ospitare i suoi allievi»: e se già si son dovuti trasferire dal Paladiamante a Manasseno, ora la situazione - soprattutto a seguito del rifacimento del manto di gomma della struttura, che ha reso impraticabile l'utilizzo delle carrozzine sul campo - è ulteriormente peggiorata, causando un ulteriore trasferimento a Chiavari. «Durante l'ultimo Consiglio comunale» conclude Ariotti «ho chiesto all'Assessore competente se il Comune possa farsi carico sia dei costi per l'iscrizione al prossimo campionato che di trovare una palestra genovese che possa ospitare l'associazione e i suoi iscritti: credo sia importante che l'Amministrazione riesca a dare un aiuto concreto a questa realtà, unica in tutta la Liguria, che sostiene iniziative sociali di sport e disabilità».