Benifei: «Il Governo chieda la Zona Economica Speciale, Commissione Europea pronta»

Genova - «Per l'ennesima volta, reiteriamo la nostra richiesta al Ministro Toninelli, alla Regione e al neo-insediato Commissario Bucci: si apra immediatamente un tavolo per istituire una Zona Economica Speciale (ZES) per la città metropolitana di Genova e per il Porto»: lo dichiara l'eurodeputato PD ligure Brando Benifei in occasione della visita della Commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc.



«La richiesta - prosegue - non viene soltanto dal Partito Democratico, ma dalle parti sociali, dai rappresentanti dalle categorie produttive genovesi e dal settore portuale. La Commissione europea, grazie all'impegno dichiarato della Commissaria Bulc, si farà trovare pronta ad accogliere un piano di ZES per il rilancio dell'economia del nostro territorio. Un'iniziativa di Governo e Regione su questo fronte è quanto mai urgente».



«Le parole di supporto alla città di Genova da parte della Commissaria Violeta Bulc sono certamente benvenute. È essenziale - aggiunge Benifei - che la Commissione fornisca tutto il sostegno possibile alle autorità locali, regionali e nazionali per uscire dalla situazione di emergenza creatasi con il crollo del Ponte Morandi. Ministero e Regione devono mostrarsi all'altezza e saper utilizzare al massimo ogni risorsa europea messa a disposizione per il nostro territorio, anche facendo lo sforzo di modificare i programmi operativi esistenti per far fronte alle nuove necessità. Allo stesso tempo, la Commissione deve saper cogliere appieno la natura gravissima e straordinaria della situazione che investe la Valpolcevera e le ingenti ricadute dei tragici eventi di agosto sul tessuto sociale e produttivo della nostra città. Servono dunque interventi straordinari e urgenti, ben oltre l'ordinaria gestione dei fondi UE, ma anche di misure di intervento sul medio termine».