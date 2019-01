Benifei: «Soddisfazione per il rigetto del pacchetto mobilità da parte del parlamento europeo»

Genova - «Buone notizie per i lavoratori del settore dei trasporti su strada: il Parlamento europeo ha nuovamente respinto il cosiddetto pacchetto mobilità»: lo dichiara l'eurodeputato Brando Benifei a seguito del voto in Commissione Trasporti sulle proposte di modifica ai regolamenti contenenti norme sui tempi di guida e di riposo di camionisti e autisti di autobus e le norme sul distacco internazionale. Approvata invece la relazione sul cabotaggio.



«I testi di compromesso, frettolosamente presentati al voto della commissione Trasporti per adattarli al pessimo accordo raggiunto il 4 dicembre scorso al Consiglio Trasporti dei Ministri UE, sottoscritto, neanche a dirlo, anche dal Ministro Toninelli, sono stati rigettati dagli europarlamentari, come fortemente richiesto dalle forze sindacali del settore impegnate in un'importante mobilitazione nazionale in questi giorni e in linea con quanto è stato il mio lavoro sul tema in commissione Occupazione e Affari Sociali. Ancora una volta, il Parlamento Europeo ascolta le ragioni dei lavoratori che si sono mobilitati in Italia e in Liguria e si schiera dalla parte dei cittadini, respingendo una riforma che rischiava di peggiorare le condizioni di lavoro dei conducenti, ad esempio concentrando i tempi di lavoro nelle prime tre settimane del mese e creando un pericoloso sbilanciamento rispetto alle ore di riposo, con preoccupanti ricadute sulla sicurezza stradale di tutti i cittadini», conclude Benifei.