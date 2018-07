Il consigliere agli Affari Legali: «Noi come Lega rivendichiamo posizioni ferme su alcune tematiche»

Genova - A una settimana dal terremoto politico che ha fatto tremare le mura di Palazzo Tursi è il consigliere leghista Federico Bertorello a esprimersi sull'affaire Serafini: «Posso confermare che ci sono stati scontri politici tra esponenti della Lega, membri della giunta, oltreché consiglieri comunali per sue posizioni palesate sui media ancor prima di essere discusse all'interno. Non dimentichiamo che la giunta ha sì le sue sfacettature, ma ha anche punti fermi inseriti sul programma elettorale».



Quel che è certo è che la giunta, che lo stesso Bertorello definisce «orgogliosamente di stampo leghista», ha giocato un ruolo importante in questa decisione. «Nel momento in cui non si è più in linea, mi sembra giusto dimettersi. Noi come Lega rivendichiamo posizioni ferme su questioni come la sicurezza, la lotta all'immigrazione clandestina incontrollata, il decoro, l'ordine pubblico e la tutela della famiglia tradizionalmente intesa. È chiaro che posizioni, spesso manifestate con molta elasticità ai media, ancor prima che ai colleghi di maggioranza hanno creato qualche mal di pancia e questo è stato l'epilogo. Il successore? Mi auguro sia una scelta condivisa dalla giunta»







«Di mio, - conclude il consigliere con delega agli Affari Legali - non posso che augurare a Elisa i migliori successi per il futuro».