Boccadasse, arrivano i contenitori Amiu `più eleganti`

Genova - Sta per iniziare la stagione turistica e sulla spiaggia di Boccadasse arriveranno migliaia di turisti. «In passato abbiamo assistito a momenti di grande degrado, specie sulla scogliera dove le persone amano sedersi per ammirare un tramonto romantico ma… abbandonano bottigliette di vetro, plastica, carta e oggetti personali. Non poco tempo fa il Municipio 8 ha fatto ripulire l’area riempiendo un camioncino con rifiuti di ogni genere. Ma la nuova Giunta Municipale si è mossa per tempo».



Il 16 ottobre 2017 è stato organizzato dal presidente Francesco Vesco, un tavolo con i vertici di Amiu con la presenza del Direttore Generale Tiziana Merlino e l’Assessore Matteo Campora, poi il sopralluogo a Boccadasse il 27 ottobre 2017 per la realizzazione di un nuovo piano Amiu di Boccadasse con inizio dal 15 aprile, per la stagione turistica 2018



Amiu, nella considerazione che Boccadasse è un borgo a vocazione turistica, «ha acquistato 16 nuovi cestini Athena più eleganti, con lo stemma del Comune di Genova sulla parte anteriore ed un contenitore per le sigarette, per soddisfare le richieste dei residenti e del Civ Boccadasse. Ma le criticità più grandi sulla spiaggia derivano dal vetro e, quindi, verranno affiancati a questi cestini anche i piccoli contenitori del vetro blu. A breve verranno posizionati anche 6 nuovi contenitori misti per la differenziata, sul lato scogliera di piazza E. Bassano, protetti da una paratia in ferro battuto. Inoltre dal 19 aprile Amiu effettuerà un doppio svuotamento dei cestini al mattino, con ripasso pomeridiano».



«E’ stato un bel lavoro di squadra - afferma con orgoglio l’Assessore Tiziana Notarnicola – realizzato grazie alla collaborazione dei presidenti delle associazioni del borgo, ( Alessio Pastine Civ Boccadasse, Giampaolo Gattorno Pro Loco e Federico Dodero . Asd Vignocchi ), della Giunta del Municipio VIII Medio Levante, alla sensibilità del Direttore Generale di Amiu Tiziana Merlino e alla disponibilità dell'assessore Matteo Campora. Ho organizzato, nel mese di aprile, anche un incontro con i residenti - prosegue l’Assessore Notarnicola - al fine di educare i residenti ad una migliore raccolta differenziata e per un coinvolgimento dei cittadini ad effettuare una continua derattizzazione, come previsto dal regolamento comunale, poiché Amiu Ambiente ha rilevato che molti civici erano inadempienti e non erano mai stati informati dell’esistenza di norme comunali che li obbligassero a farla».



«Andremo avanti con grande determinazione per rendere Boccadasse #meravigliosa degna di essere citata come uno dei borghi più belli al mondo ma soprattutto per sostenere la richiesta di valorizzazione del borgo come Patrimonio dell'Unesco” conclude l’Assessore della lista civica Vince Genova che sta lavorando insieme al Presidente Vesco, in considerazione delle proposte che arrivano dal territorio, all’idea di una riqualificazione che parta dalla tradizione del borgo di pescatori per valorizzare e ridefinire un percorso di passeggiata fruibile a tutti, con facile accesso anche alla disabilità».