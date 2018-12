Boitano e Paita: «Imprescindibile procedere con le opere pubbliche»

Genova - Stamane in Regione a margine della presentazione del libro di Bruno Garaventa c’è stato anche il tempo per parlare di opere pubbliche argomento sul quale non bisogna mai abbassare la guardia.



Il consigliere regionale Giovanni Boitano e l’onorevole Raffaella Paita, entrambi assessori della giunta Burlando, ribadiscono come le opere pubbliche sono indispensabili per il progresso del nostro Paese in modo particolare della Liguria. Da parte del Governo assistiamo a ritardi e ingiustificati tentennamenti.



“Non ci stancheremo mai ripetere – afferma Boitano – che l’assicurazione del proseguo dei lavori per il Terzo Valico e la realizzazione della Gronda di Genova e del tunnel Rapallo – Fontanabuona, sono vitali per il rilancio dell’economia della Regione Liguria”.