Boitano: “La voglia di rinascita di Genova all’inaugurazione del Salone Nautico»

Genova - «Ha un sapore diverso l’inaugurazione della 58^ edizione del Salone Nautico di Genova, da sempre uno strumento indispensabile per il settore della nautica che oggi assume un significato particolare in quanto rappresenta la voglia di riscatto della città, mai come in questa occasione Superba»: il consigliere regionale Giovanni Boitano ha preso parte stamane alla cerimonia di apertura visitando i 4 saloni specializzati: accessoristica e componentistica; motori fuoribordo; mondo della vela; mondo degli yacht e dei superyacht.



«L’inaugurazione è stata l’occasione per accendere i riflettori sulle problematiche occupazionali che attanagliano la città – conclude Boitano - vedi il fallimento della Qui! Ticket che crea enormi problemi ai dipendenti ed alle attività della ristorazione e le molteplici difficoltà conseguenti alla tragedia del crollo del ponte Morandi, aziende che hanno perso il lavoro e famiglie che hanno perso la casa, per non parlare dei disagi patiti in modo particolare dagli abitanti della Val Polcevera che vedono stravolta la loro vita».