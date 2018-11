Bolzaneto, dubbi sul campo nomadi. Fontana: «Ma l´elettricità chi la paga?»

Genova - Durante il consiglio comunale di ieri la capogruppo della Lega Nord Lorella Fontana ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti in merito al pagamento della luce nel nuovo campo nomadi a Bolzaneto.



«Come dichiarato dagli assessori Garassino e Fanghella – ha continuato Fontana - a differenza della giunta Doria che a suo tempo pagò le utenze elettriche del campo nomadi per una cifra di 200 mila euro, la giunta Bucci ha provveduto alla dismissione dei contratti di energia elettrica, fornendo a ogni abitazione un contatore singolo per il monitoraggio dell'utilizzo. L'amministrazione ha mantenuto a proprio carico un contatore per l'illuminazione pubblica con limite di tre kilowatt, una modifica che permette la rilevazione di consumi anomali in caso di allaccio abusivo. Ringrazio i nostri assessori per l'operosità dimostrata a nome di tutti i cittadini che per anni hanno pagato utenze a persone che di certo non necessitano di oboli o aiuti».