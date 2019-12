Botto (M5S): `Dal viadotto Bisagno pezzi sulle case, Bucci obblighi Aspi ad interventi`

Genova - "Nella notte dal viadotto Bisagno è caduto la lama di una troncatrice lunga circa trenta centimetri, proprio su una strada dove mi ero recata in sopralluogo ventiquattro ore prima. Un fatto gravissimo, perché questo pezzo di metallo poteva ferire a morte dei passanti. Non è più accettabile che gli abitanti del quartiere Gavette debbano vivere col terrore che cadano loro pezzi dal ponte della A12 che passa sopra le loro case. E' una questione che va al di sotto ogni livello minimo di civiltà. La legge dà la possibilità al sindaco Bucci di correre ai ripari, pertanto lo invitiamo a provvedere con un'ordinanza a far sì che Autostrade per l'Italia provveda subito alla messa in sicurezza del ponte. Proprio in questi giorni in cui non solo emergono indagini su report fasulli, ma dove il procuratore di Genova intima ad Aspi di chiudere arterie a rischio, ci si aspetta la massima serietà da tutti. E' sconcertante e inammissibile che da un viadotto cadano pezzi di ferro. Bucci faccia in fretta, non c'è più tempo".



Così in una nota Elena Botto, senatrice genovese del M5s.