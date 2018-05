Bucci a Gentiloni: «Il governo riconosca Genova porto d’ingresso d’Europa»

Il sindaco di Genova: «Abbiamo parlato anche di Iit»

Genova - Nella visita odierna, il premier Gentiloni ha avuto modo di confrontarsi con il sindaco di Genova Marco Bucci. «Quando abbiamo visto le mappe gli ho fatto notare di quanto sia importante la via della Seta per Genova» spiega il il primo cittadino genovese.



«Dall’Asia bisogna passare per forza da Singapore. E da Singapore in direzione canale di Suez, Genova è il primo porto d’Europa e il più importante in assoluto. Per noi è fondamentale che venga riconosciuto anche dal governo italiano l’importanza di Genova come porto d’ingresso in Europa per quanto riguarda la via della Seta». Parole che hanno trovato concorde il presidente del Consiglio: «Si è trovato d’accordo con me, mi ha detto che dovremo lavorarci su. L’arrivo della via della Seta a Genova può servire molto bene l’Europa Occidentale, mentre Trieste può fare altrettanto con quella Orientale. C’è business per entrambe le città, sia dalla parte Tirreno che dalla parte Adriatico» ha affermato Bucci.



Non solo il porto, tra i temi affrontati nel colloquio tra le due autorità. «Abbiamo parlato anche dell’Iit. Il presidente considera l’Istituto un polo strategico per Genova. Assieme al porto e la logistica, la tecnologia corrisponde a uno dei due asset principali della nostra città. Non abbiamo parlato del turismo, ma è ovvio che lo sia anch’esso» ha concluso.