Bucci annuncia: «In aumento i posti di lavoro a Genova»

Il sindaco ha parlato a margine degli Stati Generali dell'Occupazione

Genova - «Quattromilacinquecento posti di lavoro in più a fine marzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno nel Comune di Genova. I dati Inps sono chiari»: lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci a margine degli Stati Generali sull’Occupazione in programma a Palazzo Ducale.



Dati - «E' indubbio che il trend è in crescita – ha aggiunto - Turismo, e soprattutto porto, sono i settori trainanti, più l'industria ad alta tecnologia, anche se in modo minore. Stiamo parlando di una crescita dell'1,2% da 190 mila a 194.500 occupati. Dobbiamo lavorare molto sul fronte dell'hi-tech: siamo andati in tutto il mondo per cercare di portare investitori a Genova e a settembre spero di assistere alla firma di contratti importanti».