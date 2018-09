Bucci: «Attendiamo il commissario per iniziare a lavorare insieme»

Il sindaco ha fatto il punto al Salone Nautico

Genova - «La bandiera di Genova sulle barche è stata un’emozione. Ringrazio il presidente per aver concesso l’autorizzazione andando contro una norma in tema di regate. Al di là di tutto la città sta risorgendo dopo un mese difficile e questo è un ottimo segnale. Al Salone Nautico stanno venendo tantissime persone e gli operatori sono soddisfatti per come stanno andando questi giorni.»: lo ha dichiarato ai microfoni di Primocanale il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della premiazione delle Millevele.



Ricostruzione - Bucci ha poi parlato del Decreto Genova: «Appena verrà nominato il commissario straordinario inizieremo a lavorare insieme. Se tutte le componenti sono unite la barca va avanti, altrimenti è tutto inutile».



Regata - Il primo cittadino era sulla barca Atalanta II che ha vinto ma ha ammesso: «Io ho fatto il semplice marinaio, la vittoria è merito del comandante e dell’armatore per il grande lavoro svolto».