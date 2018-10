Bucci commissario alla ricostruzione, Pastorino: «Per il sindaco lavoro in salita»

Genova - «Al governo sono serviti ben 51 giorni per arrivare a una fra le scelte più logiche e ovvie: a questo punto l'incarico a Bucci sembra una manovra più attinente al calcolo politico che alla reale attenzione per Genova dopo la tragedia di ponte Morandi. Certo in questi casi la figura del sindaco è preminente, a patto che sia in condizione di agire. Ci auguriamo, quindi, che gli vengano forniti tutti gli strumenti necessari per poter fare il suo lavoro»: lo dichiara il capogruppo di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria Gianni Pastorino.



«Il quadro è molto grave, a partire dalla situazione patita dagli sfollati e dalla carenza di infrastrutture. Ma soprattutto a partire da un decreto ovunque criticato, che produce immobilismo, che non assicura alcuna prospettiva di crescita alla città e che non risolve né i problemi causati dal crollo né quelli precedenti – commenta Pastorino - Siamo l'unico Paese al mondo in cui il responsabile di un disastro viene esonerato, di fatto, dal pagare immediatamente i danni. Da questa prospettiva, il Decreto Genova è destinato a produrre un'enormità di contenziosi. Con questi presupposti, il lavoro del il primo cittadino si profila molto difficile, in salita».



«Ci auguriamo che il sindaco Bucci percorra la strada della condivisione con le varie forze politiche e sociali di questa città – conclude Pastorino - Ci auguriamo, soprattutto, che non si cada nel balletto per cui ciascuno guarda soltanto alla sua parte di riferimento. Genova oggi ha bisogno di lavoro, crescita e mobilità; ha bisogno di vivibilità e di tutela ambientale. In una parola: ha bisogno di sostenibilità».