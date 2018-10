Bucci Commissario straordinario, Fontana: «Lega Nord al suo fianco in questa esperienza»

Genova - «Abbiamo appreso della nomina a Commissario Straordinario per l'emergenza a Genova del nostro sindaco Marco Bucci e ne siamo orgogliosamente fieri. Personalmente gli ho immediatamente inviato le mie congratulazioni e assicurato che come Lega saremo al suo fianco in questa impegnativa esperienza»: lo ha dichiarato Lorella Fontana, capogruppo Lega in Comune.



«Un uomo solido, concreto e che ama la sua città, un manager che di certo con mezzi adeguati permetterà a Genova di tornare davvero meravigliosa e sicuramente più forte. È una grande sfida quella che lo attende: la nostra sicurezza è proprio lui, al quale non verrà mai meno il nostro sostegno, né qui né a livello parlamentare, dove il "nostro" Edoardo Rixi si sta battendo come un leone perché a Genova sia dato ciò che le spetta, per una ricostruzione veloce e concreta».