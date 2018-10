Bucci Commissario straordinario, Maestripieri: «Scelta di buonsenso»

Genova - «Apprendiamo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scelto Marco Bucci come Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi. Crediamo sia una scelta di buonsenso, perché il sindaco di Genova può collaborare come serve con la Regione e ha, inoltre, le capacità manageriali e la conoscenza del territorio che servono per questa ciclopica missione. Deve essere ora chiaro a tutti che, come ha detto lo stesso Bucci martedì scorso, occorrono le adeguate provvidenze economiche e tutte le misure che sono assolutamente necessarie e senza le quali nessuno riuscirebbe a portare a termine un compito così importante e gravoso»: lo dice il segretario generale ligure della Cisl Luca Maestripieri.



Strumenti - «La Cisl sarà accanto a Marco Bucci e continuerà a chiedere che il governo provveda a tutto quanto necessario perché il commissario straordinario possa svolgere il suo lavoro avendo a disposizione le risorse e gli strumenti irrinunciabili per fare rialzare Genova e la Liguria nel più breve tempo possibile», conclude Maestripieri.