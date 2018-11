Bucci: «Entro Natale la demolizione di ponte Morandi»

Sulla viabilità il commissario per la ricostruzione ha aggiunto: «Entro due settimane butteremo giù il grosso basamento di calcestruzzo che interrompe via Perlasca»

Genova - «Entro Natale inizieremo a demolire il ponte». Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci che poi ha proseguito: «serviranno circa quattordici giorni per demolire il grosso basamento di calcestruzzo che interrompe via Perlasca, la strada di sponda sinistra del torrente Polcevera e che collega il centro alla vallata».



Strada - In merito a corso Perrone il primo cittadino ha aggiunto: «Stiamo lavorando per riaprire la via entro venerdì sera. Entro Natale la situazione viabilità sarà più chiara perché ci saranno via Perlasca e il lotto 10 oltre a via 30 giugno e via della Superba che già sono disponibili».