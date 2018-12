Bucci: «Genova deve diventare grande e la prima città del Mediterraneo»

Il sindaco ha fatto poi il punto sulla realizzazione delle infrastrutture attorno a Genova

Genova - «Auguro un sereno 2019 a tutti i genovesi che ringrazio con tutto il cuore perché nel 2018 abbiamo dimostrato cosa vuol dire essere una grande città. Nonostante la tragedia del 14 agosto scorso con il crollo di ponte Morandi, abbiamo dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, cosa vuol dire lavorare insieme e rimboccarsi le maniche»: così il sindaco e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci nel messaggio di fine anno alla città.



Settori - Il primo cittadino ha poi lanciato un messaggio ai genovesi: «Il 2019 sarà un grande anno dove oltre alla ricostruzione del ponte lavoreremo per far crescere ulteriormente la città e la sua economia (dal porto, al commercio, al turismo, all’alta tecnologia). Sappiamo dove andare, la nostra visione è molto chiara e i genovesi sono con noi. Genova è in mano a noi e dobbiamo far sì che diventi più bella per essere la prima città del Mediterraneo».



Opere - Marco Bucci ha poi parlato del tema delle infrastrutture: «Abbiamo tanti progetti e alcuni sono già in corso. Non mi soffermo soltanto sul Terzo Valico ma voglio parlare dei lavori per la realizzazione delle metropolitane di superficie, della Gronda, della nuova Diga, della Gabinovia che ci porterà dalla Stazione Marittima a Forte Begato e del waterfront di Levante che è già a buon punto. La città sarà un cantiere e i genovesi dovranno sopportare tutto ciò. Sappiamo che non sarà semplice ma dobbiamo impegnarci tutti per costruire una grande Genova».