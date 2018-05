Genova - «A cinque anni dalla scomparsa di don Andrea Gallo voglio ricordare la figura di un genovese e sacerdote, uomo spesso scomodo per le sue posizioni ma sempre vicino agli ultimi come testimonia l’esperienza della Comunità di San Benedetto»: così il sindaco di Genova Marco Bucci tramite la propria pagina Facebook.





Posizioni - «Amato da tanti, criticato da altri. La sua vita è stata comunque una importante testimonianza e i suoi “punti di vista” hanno sviluppato confronti di idee che hanno fatto dibattere la nostra comunità cittadina e non solo. Anche se personalmente non ho condiviso alcune delle sue posizioni, come sindaco lo voglio ricordare soprattutto per il bene che ha fatto a molti».