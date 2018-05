Genova - Il sindaco di Genova Marco Bucci - a margine della presentazione del Salone Nautico - fa sapere che l'amministrazione comunale non ha alcuna intenzione di intervenire in merito al cartellone pubblicitario anti-aborto dell'associazione ProVita che ha fatto scoppiare tante polemiche in città.



«C'è la libertà di pensiero e di espressione in Italia, cosa che talvolta a me negano, ma andiamo avanti lo stesso. C'è la libertà, quindi non mi sembra il caso che noi interveniamo su queste cose» ha sottolineato il primo cittadino genovese.