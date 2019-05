Bucci su Rixi: «Rappresenta un esempio di politica efficace»

Anche il sindaco di Genova commenta su Facebook la sentenza di primo grado

Genova - «Nel completo rispetto per il lavoro della Magistratura, confermo che Edoardo Rixi rappresenta per me un esempio di politica efficace e amministratore illuminato. Una persona che ama la sua città, la sua regione e il suo Paese e lo ha dimostrato nei diversi ruoli che ha svolto, non ultimo l’incarico di Governo»: così su Facebook il sindaco di Genova Marco Bucci in merito alla sentenza di primo grado nell'ambito delle "spese pazze".



Territorio - «Le sue dimissioni da vice ministro alle Infrastrutture mi preoccupano per le tante partite aperte che interessano il nostro territorio. Sono confidente che i prossimi gradi di giudizio possano dimostrare la sua innocenza», conclude Bucci.