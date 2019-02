Bucci sulle multe in via Alessi: «Non ho chiesto nessuna sospensione»

Genova - "Vorrei premettere che non è assolutamente vero che ho impedito agli agenti di Polizia Municipale di proseguire l’attività di contravvenzione già iniziata”: è arrivata in consiglio comunale la risposta di Marco Bucci in merito alla vicenda delle multe in via Alessi che secondo alcuni testimoni sarebbero state fermate. Il primo cittadino genovese ha fatto chiarezza questo pomeriggio a Palazzo Tursi rispondendo alle interrogazioni dei consiglieri Pirondini (M5S), Lodi (Pd) e Crivello (dell’omonima lista).



Vicenda - Bucci ha spiegato cosa è successo: "Sabato mattina sono uscito di casa alle 8,20 e un agente dell’Amiu mi ha spiegato che nessuno aveva tolto la propria auto, nonostante ci fossero i cartelli che annunciavano la pulizia della strada: mi sembra che la comunicazione non abbia funzionato. Io ritengo che un amministratore pubblico se vede qualcosa che non funziona abbia il dovere e il diritto di intervenire".



Richiesta - "Continuando nella ricostruzione, ho chiamato il comandante Giurato che mi ha spiegato che ad Amiu compete la comunicazione. Gli ho, quindi, detto che in questo caso qualcosa non aveva funzionato e che andava rivisto il sistema".