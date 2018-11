Burrasca a Tursi, Bucci incalza il Pd: «Sono in Cina ma non scappo, gli investitori nel vostro mandato invece...»

Genova - «Cara Cristina Lodi, il recente commento sui social non ti fa onore. Di investitori e investimenti, negli anni in cui avete governato, ne avete fatti scappare fin troppi». Comincia così il post apparso pochi minuti fa sulla pagina Facebook del sindaco Marco Bucci, al momento impegnato in una visita istituzionale in Cina.



La polemica - Proprio ieri il consigliere comunale del Pd Cristina Lodi aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un articolo relativo a un possibile sciopero della polizia locale, sotto il quale è comparso anche un commento un po'...provocatorio. «E Bucci? È in Cina per una settimana....sta progettando la fuga...» è quello che si legge testualmente. Peccato che la cosa non sia sfuggita al primo cittadino che non ha mancato di rispondere: «Sono in Cina, come sono stato a Londra, San Pietroburgo, Mosca e San Francisco per creare nuove opportunità per la città che possano generare crescita e lavoro! Compito di un sindaco è anche quello di presentare la città che amministra al mondo, soprattutto in compagnia delle aziende della città che nel mondo hanno successo». «Io non scappo» continua Bucci: «sono tutti i giorni a Genova e lavoro a tempo pieno per la città e per i nostri concittadini senza sosta e senza pause. Come sta facendo l’intera amministrazione. Nessuna fuga, cara Cristina. Non ci sottraiamo davanti a nessuna difficoltà (lo stiamo dimostrando...) e stiamo affrontando ogni accadimento con massimo impegno e notevoli risultati».

E la conclusione non abbassa certamente i toni della risposta: «Non c’è onore in quel commento: può darsi tanti altri sentimenti che non credo di dover commentare».