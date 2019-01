Carige, Di Maio: «In caso di nazionalizzazione sarà banca d´investimento dello Stato»

Genova - «Se lo Stato dovesse ricapitalizzare Carige lo farà per diventarne il proprietario. O si nazionalizza o non si mette un euro»: lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio tramite un post su Facebook.



Aiuti - «In caso di nazionalizzazione la cominciamo a usare per dare crediti alle imprese in difficoltà, per migliorare i mutui alle famiglie, per aiutare di più i giovani a diventare indipendenti, ad andare via di casa grazie a una banca che comincia a fare la banca d'investimento dello Stato. Chiederemo al commissario straordinario di Carige di rendere noto al Governo l'elenco dei debitori di Carige», ha concluso Di Maio.