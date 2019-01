Carige, Pd: «Urgente in Commissione Finanze l´audizione di Tria e dei vertici Consob e Abi»

Genova - «Di fronte all'evolversi, in queste ultime ore, della crisi Carige, con il titolo sospeso in Borsa e l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, è più che mai urgente l'audizione in Commissione Finanze del ministro Tria e dei vertici di Consob e Abi, come richiesto dai nostri parlamentari. Dopo la tragedia del 14 agosto, Genova e la Liguria stanno vivendo con massimo impegno la sfida per riprendere la strada del futuro e della crescita: un motivo in più per prestare oggi massima attenzione alla vicenda Carige»: così il Pd genovese e ligure.



«È necessario trovare una soluzione per tutelare i risparmiatori e anche i lavoratori dipendenti del gruppo, che hanno già affrontato importanti sacrifici con l'ultima capitalizzazione della banca. Quella di Carige è una questione tanto vitale quanto strategica per l'economia cittadina e non solo, ci auguriamo perciò che da parte di tutti emerga il massimo impegno nel trovare una soluzione in grado di rinnovare la fiducia in quella che da sempre è una realtà profondamente legata al nostro territorio».