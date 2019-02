Carige, Pisani: «Contrari al Decreto Legge di `Nazionalizzazione` della Banca»

Genova - «Siamo contrari al Decreto Legge di “Nazionalizzazione” di Banca CARIGE. Ad una attenta lettura del Decreto Legge Banca CARIGE si ha la netta impressione che in sostanza potrebbe trattarsi non di un “Salvataggio”, ma bensì di una “Acquisizione” della Banca da parte di Lega e Movimento 5 Stelle, ovviamente inserendo nella stanza dei bottoni, ovvero nel Consiglio di Amministrazione, uomini di loro fiducia; il tutto a spesa finale dei Contribuenti Italiani»: così Roberto Pisani Coordinatore Nuovo PSI Area Metropolitana Genova.



«Comunque potrebbe esserci spazio anche per altre soluzioni. Rassicuro dicendo in ultimo che attualmente non parrebbero presenti implicazioni negative a breve o a medio termine per i Clienti e Correntisti di Banca Carige».