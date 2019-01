Carige, Rixi e Benveduti: «Lega compatta per la difesa della banca»

Genova - «Il ruolo di Carige è centrale non solo per l'economia ligure ma per l'intero sistema Paese. Gli istituti di credito del territorio costituiscono un supporto irrinunciabile per le imprese locali, per il commercio e l'artigianato, quel tessuto economico che rappresenta la spina dorsale della nostra economia»: lo hanno dichiarato Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e trasporti, e Andrea Benveduti, assessore regionale allo Sviluppo economico.



«Come Lega al governo e nelle istituzioni locali siamo compatti nella difesa di Carige e stiamo lavorando perché si arrivi a una soluzione che dia futuro a uno dei principali istituti di credito del Paese, salvaguardando i posti di lavoro, i piccoli risparmiatori e un polmone irrinunciabile per il credito delle imprese»