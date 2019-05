Casapound VS Antifascisti, tra il comizio e il presidio: oltre 300 poliziotti pronti

Al comizio con Mori e Plinio secondo le stime dovrebbero partecipare una cinquantina di persone

Genova - Da una parte gli antifascisti, dall’altra il comizio di Casapound in vista delle Europee in programma domenica 26 maggio: si annuncia in pomeriggio di tensione nel centro di Genova.



Polizia - In piazza Marsala, per il comizio con Gianni Plinio e in candidato alle Europee Marco Mori, verranno installate le barriere metalliche per evitare che i due contendenti arrivino a contatto e ci saranno oltre 300 poliziotti. Gli antifascisti (Cgil, Anpi, Arci, Comunità di San Benedetto e Libera) invece si ritroveranno nella zona vicina alla Prefettura).



Numeri - Al comizio di Casapound con Gianni Plinio e il candidato alle Europee Marco Mori sono attese, secondo le prime stime della Questura, una cinquantina di persone.