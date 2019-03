Circhi con animali in città, Lodi: «Presentata una mozione per salvaguardare gli animali»

Genova - «Far rispettare rigorosamente le normative nazionali e regionali in materia di attendamento dei circhi con animali in città, ed in particolare del regolamento comunale, al fine di salvaguardare le condizioni di benessere e di salute degli animali, anche in virtù di quanto stabilito dalle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006»: lo ha dichiarato Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova.



«Attivarsi presso il Governo perché finanzi maggiormente i circhi senza animali così da superarne la presenza, e sostenga con risorse mirate le associazioni di categoria, favorendo il passaggio a un nuovo modello di circo acrobatico-coreografico sul modello del Cirque du Soleil.

Questi gli impegni che ho chiesto al sindaco e alla giunta attraverso una mozione, datata 4 marzo, che non è ancora arrivata all'ordine del giorno del Consiglio comunale - ha proseguito - Oggi il Consiglio affronterà la medesima tematica con una interpellanza presentata dalla maggioranza di centrodestra e sarebbe stato opportuno trovare entrambi gli atti in aula.

Sulla questione il Gruppo consiliare del Pd ha portato avanti un lavoro di confronto sia con le associazioni impegnate nella difesa degli animali che con i rappresentanti del mondo circense, chiedendo all'amministrazione un impegno concreto per tutelare, come stabilito dalle normative internazionali la tutela e la dignità degli animali, e allo stesso tempo per salvaguardare l'antica arte circense. Con questi obiettivi, che riteniamo condivisibili da tutti a prescindere dalle diverse appartenenze politiche, ci auguriamo che anche la nostra mozione venga presto portata in discussione in Sala Rossa».