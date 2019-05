Commemorazione cippo fiumano, Salvatore: «Giornata importante per ricordare i caduti»

Genova - «In mattinata, con le istituzioni regionali e comunali, ho presenziato alla cerimonia per il cippo fiumano a Staglieno, voluto per commemorare tutti i caduti e i morti ovunque sepolti della Venezia-Giulia e Dalmazia», dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore, discendente della famiglia Skull di Fiume.



«Ricordare e commemorare una delle purtroppo tante pagine tragiche della nostra Storia è un dovere per noi e per le generazioni future: tutti i conflitti e gli orrori del secolo scorso siano ora e per sempre una pagina del libro dell'Umanità, da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria», dichiara la pentastellata riprendendo una celebre frase di Primo Levi.