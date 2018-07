Commercio, Fontana: «Fondamentale tutelare le piccole botteghe»

Genova - «Il piccolo commercio di vicinato è un presidio fondamentale per i nostri quartieri e la trama essenziale del nostro tessuto economico. La parabola discendente che, da almeno dieci anni, vive il nostro piccolo commercio può essere almeno interrotta, se non invertita, attraverso politiche di valorizzazione e tutela delle piccole botteghe»: lo ha dichiarato la capogruppo della Lega in Comune a Genova Lorella Fontana, intervenendo nel dibattito sul commercio, in vista di una possibile apertura di nuove strutture di vendita della media e grande distribuzione.



«Come Lega sosteniamo da sempre i piccoli commercianti e artigiani: il patto d'area del Centro storico, che a breve sarà replicato anche a Sampierdarena, va proprio nella direzione della tutela e della valorizzazione delle micro e piccole imprese locali, che rispettino il contesto storico-artistico in cui si trovano, dando lustro alla zona e servizi per residenti e visitatori. Pensiamo che questa strada, concertata tra gli assessorati al Commercio di Comune e Regione, sia quella giusta. A breve, partiranno i bandi regionali di finanziamento ai commercianti e per il restyling dei mercati storici coperti, veri e propri 'centri commerciali' ante litteram, che riteniamo abbiano ancora enormi potenzialità inespresse anche dal punto di vista turistico. Valorizzare e accompagnare in processi di innovazione le nostre piccole imprese commerciali e artigiane esistenti è la vera sfida nella nostra visione di città».