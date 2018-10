Commissario, il toto-nomi continua: Bucci e Cingolani ancora in ballo, ma spunta anche Curcio

Genova - Mercoledì 3 ottobre 2018: son passati esattamente 50 giorni dal crollo di Ponte Morandi, e ancora si dibatte su chi potrebbe (o dovrebbe) essere il commissario per la ricostruzione. I nomi fatti finora sono stati molti, ma per il momento è ancora tutto molto aleatorio.



Qualche giorno fa era stato fatto il nome di Claudio Gemme, ma oggi la sua nomina pare essere sempre più incompatibile con il compito che dovrà andare a svolgere. Sempre più quotato, invece, il sindaco di Genova Marco Bucci, che fin da subito si è detto «pronto ad andare a remi in Corsica per la città». C'è, però, un forte dubbio anche in questo caso, e stavolta viene dal diretto interessato: «Per Genova io sono pronto a tutto, ma se mi nominassero è chiaro che con il decreto così com'è scritto sarebbe impossibile lavorare. Sono stati bruciati tanti nomi in questo modo, non vorrei si bruciasse anche il mio».

Siamo punto e a capo allora? Non proprio. Ci sono, in realtà, altri due nomi presenti sulla scena: quello del direttore scientifico dell'IIT Roberto Cingolani - caldeggiato, a quanto pare, sia dal ministro Di Maio che, ahinoi, da Matteo Renzi, cosa che potrebbe complicare nuovamente le cose - e quello dell'ex Capo di Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, già intervenuto a Genova per altre emergenze, tra cui lo sversamento di petrolio dallo stabilimento Iplom di Borzoli nel Polcevera del 17 aprile 2016.



Ancora nulla di certo, ma le trattative a Roma continuano. Non possiamo più parlare di ore, ma speriamo quantomeno di poter finalmente avere qualcosa di concreto in pochi giorni.