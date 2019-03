Comune di Genova, 307 dipendenti comunali in pensione nel 2018

Genova - Questa mattina, nell'Auditorium di Palazzo Rosso, il sindaco Marco Bucci e l'assessore al personale Arianna Viscogliosi hanno incontrato i dipendenti del Comune di Genova ritirati dal lavoro nel 2018.



«Per la prima volta a fronte di 307 neo pensionati – ha annunciato il sindaco dopo aver ringraziato i circa 150 presenti per l'attività svolta negli anni per l'Amministrazione Civica - il Comune ha messo a punto un piano di assunzioni che non si vedeva da tempo, con un programma di 347 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, più circa 150 per la ricostruzione del Ponte Morandi. Chi lavora per una amministrazione pubblica - ha sottolineato - sa di dover dare qualcosa in più rispetto a una qualsiasi altra attività professionale. Si è al servizio dei cittadini, verso i quali bisogna sempre volgere lo sguardo e l’attenzione. Lo si fa spesso in condizioni di estrema difficoltà, dovendo a volte ricorrere al proprio sesto senso, ma questa attività è fondamentale per facilitare i cittadini nelle loro esigenze, che poi significa – ha concluso il sindaco - facilitare la vita della città».



«Oggi - ha detto Arianna Viscogliosi - non celebriamo la fine di un rapporto di lavoro, ma il rinnovo di un patto di amicizia e, proprio in considerazione dell'esperienza maturata in questi anni, vi chiediamo di partecipare alle iniziative che abbiamo in serbo per voi, come il progetto 'Silver' dedicato agli over 65, volto ad acquisire più competenze nel mondo digitale. Ma stiamo attivando altre azioni per coinvolgervi e rinnovare l'esempio del vostro impegno, affinché la comunità genovese possa ancora beneficiare dei vostri valori di dedizione e correttezza».



I neo pensionati hanno ricevuto una pergamena di ringraziamento e una tessera valida per tre mesi per due persone per accedere liberamente in tutti i musei cittadini e l'invito di impegnarsi come “senior” in azioni di volontariato civico nei servizi comunali. Ecco il testo della pergamena: “Per l’attività svolta al servizio del cittadino e per gli anni trascorsi nell’Amministrazione comunale. Per conservare il ricordo delle persone con le quali ha condiviso tempo, progetti da realizzare, traguardi da raggiungere, entusiasmi, sconfitte e successi. Da parte nostra la considereremo sempre 'dei nostri'. Auguri per questo nuovo inizio".