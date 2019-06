Connessione wi-fi Municipio Centro Ovest, Rossi: «Richiesta per limitare i disagi nella notte»

Genova - «Nell'ultimo consiglio comunale ho portato all'attenzione dell'amministrazione comunale la problematica relativa al Wi-Fi libero e gratuito che c'è nel Municipio Ovest. Questo importante servizio, che avevo già richiesto a suo tempo quando ero consigliere della delegazione, sta adesso portando ad alcuni problemi di vivibilità in alcune piazze del quartiere, in quanto, essendo illimitato in tutte le fasce orarie, porta a creare dei capannelli in alcune piazze della zona»: così Davide Rossi - consigliere comunale della Lega.



«Intorno a questi luoghi, molto spesso si riuniscono persone dedite all'uso di alcol e questo crea non pochi disturbi alla cittadinanza, soprattutto in orario serale e notturno. Per questo ho chiesto all'assessore Campora, che ha già dato il benestare in attesa di ricevere l'assenso tecnico dai suoi uffici, di limitare dalle 21 alle 6 l'accesso al Wi-Fi libero».