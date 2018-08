Consiglio Comunale e Metropolitano, tutti al lavoro il 14 agosto

L'annuncio del sindaco di Genova Marco Bucci all'emittente Telenord

Genova - «Martedì 14 agosto oltre il Consiglio Comunale ci sarà anche quello Metropolitano»: l’annuncio è arrivato da parte del sindaco di Genova Marco Bucci durante l’intervista rilasciata all’emittente Telenord.



Decisione - «Visto che nel pomeriggio saremo impegnati per una seduta di Consiglio comunale a Palazzo Tursi, ne ho approfittato per sbrigare una pratica urgente per la Città metropolitana e nel mattino della vigilia di Ferragosto ho convocato il consiglio metropolitano».



Politica - «Sarà un martedì di lavoro per noi e non temo l'assenza del numero legale», ha concluso il primo cittadino. Intanto secondo quanto trapela alcuni esponenti della Lega Nord e di Forza Italia avrebbero fatto sapere che non parteciperanno al Consiglio comunale del 14 agosto sulla situazione dei rifiuti a Genova.