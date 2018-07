Consultori, Fassio: «Allibita dalle dichiarazioni del Pd»

Genova - «Sono rimasta allibita dalla lettura che il gruppo Pd in Consiglio comunale ha dato del mio intervento oggi nel corso della Commissione consiliare dedicata al tema della riorganizzazione dell'attività dei consultori»: lo dichiara l'assessore ai servizi sociali del Comune di Genova Francesca Fassio rispondendo a una nota della capogruppo Cristina Lodi.



«Non solo non c'è assenza di interlocuzione politica tra me e l'assessore alla Sanità della Regione Sonia Viale – prosegue l'assessore Fassio – ma, come ho detto in aula, sono in assoluto accordo con il disegno che la Regione sta portando avanti su questi temi. La capogruppo Lodi farebbe meglio a non piegare alle sue interpretazioni di parte non solo le mie parole, ma la realtà dei fatti».