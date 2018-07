Consultori, Pd: «L´assessore Fassio non si rapporta con l´assessore Viale»

Genova - «Oggi, dopo più di quattro mesi di attesa e quattro audizioni con i capigruppo, in Comune a Genova si è svolta la Commissione sul tema della riorganizzazione dell'attività dei consultori. In Sala Rossa erano presenti, in qualità di auditi, rappresentanti professionali, associazioni ed organizzazioni sindacali che hanno davvero espresso timore e incertezza sul futuro dell'assistenza socio sanitaria rivolta a minori, donne e famiglie. Abbiamo avuto conferma della totale assenza di interlocuzione politica tra l'assessore comunale al Sociale, Francesca Fassio, l'assessore Sonia Viale e l'amministrazione regionale di centrodestra»: lo ha spiegato .

L'assessore Fassio parla di potenziamento dei consultori, non conoscendo nulla del programma regionale di assunzioni che va nella direzione opposta. È grave che lo stesso assessore comunale ignori la situazione di 700 bambini in attesa di una presa in carico da parte di logopedisti, a causa della mancata assunzione di personale da parte della Regione.

Invitiamo l'assessore Fassio ad occuparsi dei cittadini a cui vediamo sottrarre servizi indispensabili e ad approfondire maggiormente il tema dei consultori, facendosi parte attiva nella tutela dei diritti dei genovesi presso la Regione.