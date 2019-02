Conte a Genova, la seconda tappa è l´Iit: «Questa è l´eccellenza italiana»

Genova - Dopo il sopralluogo al cantiere di Ponte Morandi e l'incontro con la stampa, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha raggiunto la seconda tappa della sua visita genovese: l'Iit, Istitito italiano di tecnologia.



Il commento - Accolto dal robottino Icub - simbolo dell'Iit di cui alla fine del "tour" il direttore scientifico Cingolani ha donato un modellino in scala, accompagnato da una borraccia verde per la riduzione degli sprechi - che, con la sua voce metallica, lo ha salutato con un caloroso "Buongiorno presidente", il premier ha proseguito il suo tur all'interno della struttura. «Abbiamo scoperto grandi tecnologie in queste stanze: dobbiamo replicarle in settori strategici per il nostro sistema produttivo, come l'agroalimentare» ha spiegato Conte, volendo altresì sottolineare come questa sia «l'eccellenza italiana».