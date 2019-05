Conte: «Siri deve lasciare, le dimissioni future non hanno senso»

Il presidente del Consiglio ha parlato in conferenza stampa

Genova - «Il sottosegretario Armando Siri deve dimettersi»: lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il premier ha fatto sapere che questa è la sua proposta al Consiglio dei Ministri.



Reazione - Conte ha poi aggiunto: «Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative dopo la mia decisione e anche il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica». Infine il presidente del Consiglio ha concluso: «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili. Le dimissioni o si danno o non si danno, quelle future non hanno molto senso».