Costa Zena festival, i 5 Stelle chiedono l´accesso agli atti

Genova - I 5 stelle hanno depositato una richiesta di accesso agli atti del Comune e delle società partecipate coinvolte nell’organizzazione del 70° anniversario di Costa Crociere per comprendere «se il sindaco Marco Bucci ha mentito ai genovesi sui costi sostenuti dalla civica amministrazione per consentire lo svolgimento dell’evento».



I fatti - La comunicazione arriva dal capogruppo grillino Luca Pirondini e dai consiglieri Maria Tini e Stefano Giordano durante una conferenza stampa. Lo scorso 7 luglio la compagnia crocieristica ha colorato il centro città con il più lungo scivolo gonfiabiale finora costruito in un’area urbana. «Se il sindaco Bucci sostiene che il Comune ha speso 45 euro e non 131.714 euro, come riferito in una risposta dell’ex assessore comunale al Marketing Elisa Serafini» afferma Pirondini «ci faccia vedere i documenti». E a dargli manforte intervengono anche Giordano e Tini, affermando che «quando la Giunta Bucci taglia i soggiorni estivi per i disabili gravi e non taglia le erbacce che infestano la città, è doveroso far sapere ai cittadini come vengono spesi i loro soldi». «Il parallelo che il sindaco Bucci fa con altre manifestazioni "più costose dell’evento Costa" è condannabile paragonare un evento di un privato come Costa al Liguria Pride, che rivendica diritti civili, è vergognoso», conclude Pirondini.