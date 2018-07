Crivello critica il primo anno di Bucci: «Tanti spot, pochi cambiamenti»

A 365 giorni dal primo consiglio comunale

Genova - Il primo ospite della rubrica #UnAnnoDiGiunta, a 365 giorni dal primo consiglio comunale, è Gianni Crivello. Il capogruppo dell'omonima lista, commenta negativamente l'operato della giunta Bucci, al sup primo anno di mandato: «Al di là degli spot e degli annunci roboanti, non mi pare si possano cogliere in questa città cambiamenti significativi, se non risultati conseguiti grazie al lavoro svolto dall'amministrazione precedente».







«Quando dico così - prosegue Crivello - penso alla messa in sicurezza del territorio, penso al bando delle periferie su Sampierdarena e Certosa, penso al Patto per la Città. Tutte opere messe in piedi dalla giunta Doria, che abbiamo commesso l'errore di non comunicare, come si deve».



Un Crivello che, a un quinto del mandato, continua a perseguire la strada dell'opposizione costruttiva. «A volte mancano proprio le opportunità per un confronto maggiore. Penso alle commissioni che vengono riunite decisamente con il contaggocce, forse perché gli assessori non sono in grado di reggere un confronto. E poi penso alle delibere, pochissime in consiglio comunale. Spesso e volentieri in consiglio comunale si discute di mozioni, avanzate dallo stesso centrodestra e che non hanno neppure le caratteristiche della mozione».