Crivello: «I risultati elettorali vanno valutati con grande umiltà»

Genova - «A parere mio, l’esito delle urne non fa che confermare che il nostro paese ha bisogno di qualcosa di nuovo per costruire l’alternativa a Salvini. Ricordiamo che la Lega è al 34.33 %, alle politiche aveva il 17.4 % e alle Europee del 2014 il 6,2 %. Un qualcosa che veda il Pd di Zingaretti come il soggetto che con altri rimette in moto un processo di ricostruzione della sinistra di governo. Un processo indubbiamente faticoso, fatto spesso di resistenze e riserve, di chi per interessi personali o miopia politica, bada di più al proprio orto che agli interessi collettivi»: così con un post su Facebook Gianni Crivello, consigliere comunale dell'omonima Lista.



Trasformazione - «Penso serva una grande e seria riflessione sui caratteri della trasformazione necessaria all’Italia, un’idea forte di giustizia sociale, di ripristino della centralità del lavoro, di un ambientalismo vero che possa garantire un futuro alle nuove generazioni - aggiunge - La volontà degli elettori è incontestabile ma l’Italia rischia seriamente un declino politico, morale, sociale ed economico assai grave e per questa reale constatazione è fondamentale ripartire da subito», conclude.