Crollo Ponte Morandi, Conte: «Pronti a revocare la concessione ad Autostrade»

Il premier ha parlato al termine del Consiglio dei Ministri straordinario

Genova - «Il Governo ha ufficialmente decretato lo Stato di Emergenza per 12 mesi per la città di Genova e ha stanziato la cifra di 5 milioni per le somme urgenze. Inoltre avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade perché sono ammissibili tragedie di questo tipo. Al di là delle verifiche che ci saranno in sede penale noi non possiamo attendere i tempi della giustizia penale, dobbiamo pensare alla sicurezza dei cittadini e quindi ci muoveremo autonomamente»: l’annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio

Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei Ministri straordinario dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Insieme al premier erano presenti il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.



Ricordo - «Abbiamo deciso di proclamare una giornata di lutto nazionale, dobbiamo ancora individuare il giorno, che coinciderà probabilmente con la giornata della cerimonia funebre delle persone defunte».



Nomine - «Per la gestione e la soluzione dell’emergenza – ha proseguito il premier Conte – c’è l’intenzione di nominare un commissario straordinario ad hoc – Infine ho avuto garanzie dal procuratore Capo Cozzi sulla rimozione del cumulo di macerie per il ripristino della circolazione cittadina e per la sicurezza della zona».