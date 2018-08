Crollo Ponte Morandi, Pd: «Giornata di lutto per Genova, cordoglio per le vittime»

Genova - «Di fronte all'immane tragedia che oggi ha colpito Genova con il crollo di un grande tratto del Ponte Morandi, esprimiamo profonda vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime e a quanti sono rimasti coinvolti in questo drammatico evento. Vicinanza e cordoglio espressi anche dal segretario nazionale Martina, in questi minuti in costante contatto telefonico con Genova.

Ringraziamo le squadre di emergenza che da subito si sono attivate per prestare soccorso e per salvare le vite di chi è rimasto sotto le macerie»: così il Pd tramite una nota.



«Quella di oggi è una giornata di lutto per la nostra città e l'intero Paese. Abbiamo già comunicato a Comune e Regione la nostra totale disponibilità in un frangente così drammatico in cui compito delle istituzioni è fare fronte comune nell'interesse dei cittadini e abbiamo sospeso ogni iniziativa ed evento politico sul territorio per dare precedenza a questa emergenza».